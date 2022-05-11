У Харкові позбулися Московського проспекту та ще кількох назв

У Харкові більше немає Московського проспекту

Після заяви мера Харкова Ігоря Терехова про перейменування вулиць, районів та інших топонімів, назви яких пов’язані з росією, міська влада оперативно взялася за цю справу.

Про це повідомляє Харківська міська рада на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, у місті змінили назви чотирьох топонімів, пов’язаних із країною-агресором. У Харкові перейменували:

Московський проспект — на проспект Героїв Харкова;

Московський район — на Салтівський;

Білгородське шосе — на Харківське шосе;

Білгородський узвіз – на вулицю Героїв Рятувальників.

Терехов заявив, що перейменування топонімів продовжуватимуться, адже російських назв у місті досить багато.

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати список топонімів, що підлягають перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, зруйнованих російським агресором, у яких загинули славні воїни ЗСУ і мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їхнього перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", — заявив Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Києві розпочався демонтаж "російсько-українського" монумента, який символізував дружбу народів. До речі, в центрі столиці з’явився пам’ятник президенту росії володимиру путіну.