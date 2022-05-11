В Україні розкрили плани росіян щодо Херсона: названо ключову дату

Найближчий місяць окупанти на це не підуть

Російські окупанти намагаються остаточно відірвати від України тимчасово окупований Херсон. У середу, 11 травня, з'явилася інформація, що місцеві колаборанти готують прохання включення області до складу росії. Ймовірною датою цього може стати 11 вересня, коли в росії проходить єдиний день голосування.

Про це заявив генеральний директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко в ефірі "Радіо НВ".

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За словами Мартиненка, один з ймовірних сценаріїв подальших дій росії — проведення 11 березня 2022 року під час єдиного дня голосування так званих референдумів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

"Чому 11 вересня — це насправді не тому, що там буде єдиний день голосування. Якби треба було провести зараз, то вони б його провели в цю неділю. Їм абсолютно немає значення — прийме, чи не прийме, визнають, чи не визнають, цей референдум. Але, з моєї точки зору, чому вересень, тому що вони відклали це на кілька місяців, щоб торгуватися з Заходом. На кшталт, що Захід має для них зробити, щоб вони не анексували українську територію", — повідомив гендиректор "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що Захід з росіянами жодних розмов з цього приводу вести не буде й на жодні поступки росії розраховувати теж не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше поставлена російськими військовими "влада" Херсонщини заявляла, що повернення області під контроль України абсолютно неможливе. На що в Офісі українського президента відповіли, що херсонські "гауляйтери" можуть просити тільки про помилування після вироку суду.