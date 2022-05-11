Рус

В Україні розкрили плани росіян щодо Херсона: названо ключову дату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Мешканці Херсонщини окупантів не підтримують Новина оновлена 11 травня 2022, 22:44
Мешканці Херсонщини окупантів не підтримують

Найближчий місяць окупанти на це не підуть

Російські окупанти намагаються остаточно відірвати від України тимчасово окупований Херсон. У середу, 11 травня, з'явилася інформація, що місцеві колаборанти готують прохання включення області до складу росії. Ймовірною датою цього може стати 11 вересня, коли в росії проходить єдиний день голосування.

Про це заявив генеральний директор "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко в ефірі "Радіо НВ".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами Мартиненка, один з ймовірних сценаріїв подальших дій росії — проведення 11 березня 2022 року під час єдиного дня голосування так званих референдумів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

"Чому 11 вересня — це насправді не тому, що там буде єдиний день голосування. Якби треба було провести зараз, то вони б його провели в цю неділю. Їм абсолютно немає значення — прийме, чи не прийме, визнають, чи не визнають, цей референдум. Але, з моєї точки зору, чому вересень, тому що вони відклали це на кілька місяців, щоб торгуватися з Заходом. На кшталт, що Захід має для них зробити, щоб вони не анексували українську територію", — повідомив гендиректор "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що Захід з росіянами жодних розмов з цього приводу вести не буде й на жодні поступки росії розраховувати теж не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше поставлена російськими військовими "влада" Херсонщини заявляла, що повернення області під контроль України абсолютно неможливе. На що в Офісі українського президента відповіли, що херсонські "гауляйтери" можуть просити тільки про помилування після вироку суду.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна
Своїх проросійських поглядів Стремоусів ніколи особливо не приховував
Україна
Зв’язки з криміналом під прикриттям медіа: що відомо про гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Своїх проросійських поглядів Стремоусів ніколи особливо не приховував
Зв’язки з криміналом під прикриттям медіа: що відомо про гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова
Дата публікації
Категорія
Олег Тіньков та Юрій Дудь
Російський мільярдер визнав, що українська армія сильніша за армію росії
Дата публікації
Категорія
Сенат Чехії
Країна ЄС визнала дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Категорія
Російська армія
росія не відмовилася від планів на Київ та нові області України: стали відомі подробиці
Дата публікації
Категорія
Російське вторгнення захлинається на Харківському напрямку
Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах