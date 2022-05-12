Росіяни "забуксирували" на одному з важливих напрямків фронту — ЗСУ

Ворог не здатний похвалитися успіхами у своїй "спецоперації"

На ранок 12 травня, 77 дня повномасштабної війни Росії з Україною, українські захисники відзвітували про відверті проблеми окупантів у південних областях нашої країни. На Херсонському та Миколаївському напрямках російські війська не мають можливостей для просування, адже наші підрозділи добротно блокують усі подібні спроби.

Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь", передає "Телеграф".

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Також росіяни отримують гідну відсіч, коли намагаються атакувати українські позиції. Такі "пориви" зазвичай закінчуються значними втратами для противника. Так, лише за добу 11 травня на південному фронті було вбито мінімум 23 ворожих солдата, знищено цілий склад боєприпасів у Херсонській області, а також підбито по два танки та броньовані машини піхоти.

Зазначимо, що на півдні лишається можливість ракетних атак. Це пов’язано із перебуванням значної кількості кораблів Чорноморського флоту рф у небезпечній близькості до українських берегів. Найбільш уразливою до таких атак залишається Одеська область. Втім, війська ППО роблять все можливе, щоб захистити регіон від таких атак.

Слід зазначити, що останнім часом Україна почала ефективно вести наступальні бої на різних напрямках. Це з надходженням додаткового озброєння від західних партнерів. Ми навіть показували, як саме наші хлопці поводяться з подібними новинками, нещадно розправляючись із ворогом.