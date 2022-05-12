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Зв'язали руки і стріляли в голову: на Чернігівщині чоловік вижив після обстрілу росіян та вибрався з могили

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Микола Куліченко вижив після того, як в нього стріляли росіяни Новина оновлена 12 травня 2022, 17:40
Микола Куліченко вижив після того, як в нього стріляли росіяни

Поранений чоловік пройшов 40 кілометрів пішки, аби повернутися додому

Чоловік з Чернігівської області Микола Куліченко вижив після того, як російські окупанти вистрілили йому в голову та разом з братами закопали у могилі. Свою історію порятунку чоловік розповів журналістам.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

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За словами чоловіка, він та двоє його братів потрапили у полон 18 березня. До них у будинок в селі Довжик на Чернігівщині з обшуком прийшли росіяни. Під час обшуку окупанти знайшли форму ЗСУ, яка належала молодшому брату — Євгену Куліченку, а також дідові медалі.

Після цього чоловіка почали бити дубинкою прямо на подвір'ї його будинку, а потім всіх трьох братів вивезли у село Вишневе на пилораму, де російські окупанти облаштували справжню катівню.

З трьох братів Куліченків знущалися три дні, після чого вивезли на розстріл. Усім їм зв'язали руки, ноги, очі, а потім вистрелили в голову, кинули в могилу та закидали землею. З трьох чоловіків вижив лише один — куля зайшла Миколі через правий бік щелепи, а вийшла за вухом, не задівши важливих органів. Чоловік знайшов в собі сили у прямому сенсі вибратися з могили й пішки попрямував до свого рідного села.

Микола Куліченко пройшов 40 кілометрів, щоб потрапити до себе додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку російського вторгнення в Україну в мережу потрапили свідчення численних злочинів армії окупантів проти мирних жителів, серед яких тортури, вбивства та зґвалтування. Проте омбудсмен Людмила Денісова каже, що коли війна закінчиться, таких історій стане набагато більше.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігівська область #Війна #Тортури #Окупанти РФ