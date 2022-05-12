Зв'язали руки і стріляли в голову: на Чернігівщині чоловік вижив після обстрілу росіян та вибрався з могили

Поранений чоловік пройшов 40 кілометрів пішки, аби повернутися додому

Чоловік з Чернігівської області Микола Куліченко вижив після того, як російські окупанти вистрілили йому в голову та разом з братами закопали у могилі. Свою історію порятунку чоловік розповів журналістам.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

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За словами чоловіка, він та двоє його братів потрапили у полон 18 березня. До них у будинок в селі Довжик на Чернігівщині з обшуком прийшли росіяни. Під час обшуку окупанти знайшли форму ЗСУ, яка належала молодшому брату — Євгену Куліченку, а також дідові медалі.

Після цього чоловіка почали бити дубинкою прямо на подвір'ї його будинку, а потім всіх трьох братів вивезли у село Вишневе на пилораму, де російські окупанти облаштували справжню катівню.

З трьох братів Куліченків знущалися три дні, після чого вивезли на розстріл. Усім їм зв'язали руки, ноги, очі, а потім вистрелили в голову, кинули в могилу та закидали землею. З трьох чоловіків вижив лише один — куля зайшла Миколі через правий бік щелепи, а вийшла за вухом, не задівши важливих органів. Чоловік знайшов в собі сили у прямому сенсі вибратися з могили й пішки попрямував до свого рідного села.

Микола Куліченко пройшов 40 кілометрів, щоб потрапити до себе додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку російського вторгнення в Україну в мережу потрапили свідчення численних злочинів армії окупантів проти мирних жителів, серед яких тортури, вбивства та зґвалтування. Проте омбудсмен Людмила Денісова каже, що коли війна закінчиться, таких історій стане набагато більше.