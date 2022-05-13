"Все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг": історія сім’ї, що постраждала при ракетному обстрілі вокзалу Краматорська

Жінка та її донька втратили ноги під час ракетної атаки росіянами вокзалу і зараз перебувають у львівській дитячій лікарні.

Більше місяця минуло з того фатального дня, коли російські окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область), де знаходилися в очікувані евакуації тисячі мирних українців, внаслідок чого загинули десятки людей, а сотні зазнали поранень. Серед сильно постраждалих, але тих, хто вижив, — мати і дочка з Нью-Йорка (у 1951-2021рр. Новгородське) Донецької області.

Їхню історію розповідає Перше медичне об’єднання Львова, де постраждалі проходять лікування.

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"Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка — обох, жінка — однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею", — пишуть медики та публікують фото сім’ї.

Дівчинка та її мама, які були на пероні залізничного вокзалу Краматорська, залишилися ніг

Сім’я із Нью-Йорка Донецької області. Рідний тато дітей помер, вітчим – пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. Із валізами вони приїхали на вокзал.

Поки чекали на поїзд, 11-річна Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі у приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли у двір, пролунав вибух.

"Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки", — розповідають медики.

11-річна Яна, що втратила обох ніч

Вже кілька тижнів сім’я перебуває у дитячій лікарні Св. Миколи Першого медоб’єднання Львова (вул. П.Орлика, 4).

Ярослав залишився стерегти речі у приміщенні та не постраждав від російської ракети

"Наляканих сюди їх доправив евакуаційний потяг. Нині дітки і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери і знаменитості. Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США", — розповіли медики.

Дітки та мама вже посміхаються

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, назвав це злочини росіян "злом, що не має меж".

Кореспондент "Телеграфа" побував на краматорському вокзалі і зміг сфотографувати меморіал, влаштований людьми на місці трагедії.