"Все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг": історія сім’ї, що постраждала при ракетному обстрілі вокзалу Краматорська
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Жінка та її донька втратили ноги під час ракетної атаки росіянами вокзалу і зараз перебувають у львівській дитячій лікарні.
Більше місяця минуло з того фатального дня, коли російські окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область), де знаходилися в очікувані евакуації тисячі мирних українців, внаслідок чого загинули десятки людей, а сотні зазнали поранень. Серед сильно постраждалих, але тих, хто вижив, — мати і дочка з Нью-Йорка (у 1951-2021рр. Новгородське) Донецької області.
Їхню історію розповідає Перше медичне об’єднання Львова, де постраждалі проходять лікування.
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"Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка — обох, жінка — однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею", — пишуть медики та публікують фото сім’ї.
Сім’я із Нью-Йорка Донецької області. Рідний тато дітей помер, вітчим – пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. Із валізами вони приїхали на вокзал.
Поки чекали на поїзд, 11-річна Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі у приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли у двір, пролунав вибух.
"Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки", — розповідають медики.
Вже кілька тижнів сім’я перебуває у дитячій лікарні Св. Миколи Першого медоб’єднання Львова (вул. П.Орлика, 4).
"Наляканих сюди їх доправив евакуаційний потяг. Нині дітки і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери і знаменитості. Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США", — розповіли медики.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, назвав це злочини росіян "злом, що не має меж".
Кореспондент "Телеграфа" побував на краматорському вокзалі і зміг сфотографувати меморіал, влаштований людьми на місці трагедії.