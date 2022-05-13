В Ірпені збудують житловий комплекс на 1000 квартир для людей, які втратили дім – ОП

Київська ОВА розробила проєкт будівництва житлового комплексу в Ірпені для людей, які втратили власне житло внаслідок воєнних дій. Комплекс, орієнтовною житловою площею 50 тис. м², розрахований на приблизно 900-1000 квартир.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після зустрічі з мером Ірпеня Олександром Маркушиним. Вони обговорили масштаби руйнувань та процес відбудови міста.

"Обов’язковою вимогою при реалізації даного проєкту мають бути рішення щодо безбар’єрності, енергозбереження та вимоги щодо розміщення укриття", – наголосив він.

Тимошенко зазначив, що всі роботи мають виконати за п’ять місяців

"Будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці" – додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для родичів українського військового, який загинув під Ізюмом захищаючи країну, держава зводить будинок у селі Дмитрівка на Київщині.