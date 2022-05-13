Стирають сотні років історії: окупанти Мелітополя вийшли на новий рівень "деукраїнізації"
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Українців намагаються переконати, що вони й досі нібито частина імперської росії
Російські окупанти все активніше намагаються залучити тимчасово підконтрольні південні райони України до "руського міру", — так, мешканців Мелітополя намагаються "повернути" до часів Таврійської губернії.
Для цього на території міста почали роздавати номери для авто зі старим запорізьким гербом та написом "TVR", повідомляє вранці 13 травня прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.
На нових номерних знаках окупантів зображено герб Запоріжжя зразка 1811 року та значок "TVR", що є прямим посиланням до Таврійської губернії.
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"Така діяльність ворога — не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, спрямована на придушення опору місцевого населення окупованих територій", — йдеться у повідомленні.
Що таке Таврійська губернія?
Таврійська губернія існувала у 1802-1921 роках у складі російської імперії, охоплювала територію анексованого ще до цього Катериною II Криму та сучасної Запорізької та Херсонської областей до лінії Дніпра.
У Мелітополі з початку окупації ведеться активна пропагандистська робота щодо нагадування людям про Таврійську губернію, — восени буде 220 років з моменту її заснування, і окупанти хочуть переконати вільних українців, ніби вони досі частина імперської росії.
Варто зауважити, що сучасний герб Запоріжжя схожий на герб зразка 1811 року, проте на старому гербі зверху були рушниці зі штиками, а в сучасній версії замість них козацькі мушкети.
Старий герб символізував перевагу над татарами, новий — козацьку силу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж, як активно росіяни намагаються перетворити Мелітополь на зразкове радянське місто.