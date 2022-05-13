Стирають сотні років історії: окупанти Мелітополя вийшли на новий рівень "деукраїнізації"

Українців намагаються переконати, що вони й досі нібито частина імперської росії

Російські окупанти все активніше намагаються залучити тимчасово підконтрольні південні райони України до "руського міру", — так, мешканців Мелітополя намагаються "повернути" до часів Таврійської губернії.

Для цього на території міста почали роздавати номери для авто зі старим запорізьким гербом та написом "TVR", повідомляє вранці 13 травня прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

На нових номерних знаках окупантів зображено герб Запоріжжя зразка 1811 року та значок "TVR", що є прямим посиланням до Таврійської губернії.

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"Така діяльність ворога — не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, спрямована на придушення опору місцевого населення окупованих територій", — йдеться у повідомленні.

Що таке Таврійська губернія?

Таврійська губернія існувала у 1802-1921 роках у складі російської імперії, охоплювала територію анексованого ще до цього Катериною II Криму та сучасної Запорізької та Херсонської областей до лінії Дніпра.

У Мелітополі з початку окупації ведеться активна пропагандистська робота щодо нагадування людям про Таврійську губернію, — восени буде 220 років з моменту її заснування, і окупанти хочуть переконати вільних українців, ніби вони досі частина імперської росії.

Такі щити ще місяць тому з’явилися у місті

Варто зауважити, що сучасний герб Запоріжжя схожий на герб зразка 1811 року, проте на старому гербі зверху були рушниці зі штиками, а в сучасній версії замість них козацькі мушкети.

Старий герб символізував перевагу над татарами, новий — козацьку силу.

Старий та новий герби Запоріжжя

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фоторепортаж, як активно росіяни намагаються перетворити Мелітополь на зразкове радянське місто.