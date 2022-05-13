У Мелітополі росіяни викрали блогерку та двох її подруг: "Ви нам не подобаєтесь"

Місцеві жителі побоялися відбивати жінок в озброєних окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) російські окупанти серед білого дня викрали трьох жінок. Чоловіки у військовій формі затягнули місцевих мешканок в автомобіль з літерою Z, а потім повезли у невідомому напрямку.

Про це розповіла місцева блогерка Тетяна Кумок на власній сторінці у Facebook.

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За словами жінки, вона була третьою серед викрадених, але її викинули з машини зі словами: "Цю викиньте, з нею вже говорили". Двох її подруг таки забрали і повезли у невідомому напрямку.

"Було шестеро озброєних людей з пов'язками солдатів російської армії. Ми кричали, ми виривалися, просили допомогти. Ніхто на вулиці не відреагував. До слова, шановні мелітопольці, яким здається, що ви чудово живете у "звільненому" місті, знайте, якщо комусь з озброєних людей захочеться з вами будь-що зробити на вулицях міста, ви абсолютно беззахисні", — повідомила Тетяна Кумок.

Жінка зазначила, що ця історія розпочалася з того, що вона з двома подругами пішла на прогулянку у парк, адже в однієї з них день народження. За ними у парк в'їхав автомобіль з літерою Z, з якого вибігли солдати. Окупанти почали погрожувати блогерці розповіддю про те, що у Херсоні одного такого вже вбили і нібито вона отримає попередження теж.

Вже на виході з парку на жінок очікували дві машини. В одну з них затягнули Тетяну, а в іншу — двох її подруг.

"Вважаю, що мета захоплення – налякати мене та заборонити писати правду про те, що відбувається. Вважаю, це акція не спланована, а особиста ініціатива рядового військового, який побачив знайому нелюбу йому особу і вирішив вислужитися таким звірячим способом", — зазначила блогерка.

Вона додала, що не припинить писати правду про злочини росіян у Мелітополі й навіть загроза смерті її не зупинить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українську суддю викрали на Херсонщині за проукраїнську позицію.