"Скажіть спасибі, що живі": у Мелітополі окупанти "кидають на гроші" поліцаїв з числа місцевих жителів

Українці, які вирішили співпрацювати з російськими нацистами, нічого хорошого від цієї співпраці не отримують

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі (Запорізька область), який вони дедалі більше перетворюють на "совок", прибираючи абсолютно всі спогади про Україну, так звана "нова влада" обманює тих, хто згодився перейти на сторону загарбників. Обіцяну зарплатню службовим не видають, а під час спроб повернути зароблене, погрожують вбивством.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів журналіст і колишній нардеп Ігор Мосійчук, привівши приклад однієї з ситуацій, яка напередодні сталася в окупованому українському місті.

За його словами, близько двох місяців тому двоє місцевих жителів погодились перейти на сторону зла та заступили на службу до "казачого отряду", представники якого слідкують за так званим "порядком" у населеному пункті.

"Нова влада" розповідала красиві байки щодо гарної зарплатні в розмірі 23 тисяч гривень. Проте перший місяць "служби" підійшов до кінця і своїх чесно зароблені чоловіки так і не отримала. Така ж ситуація сталася і після другого місяця виконання ними службових обов'язків.

Коли ж мелітопольці вирішили поспілкуватися з так званим "керівництвом" та запитати, де ж обіцяна зарплата, їм жорстко відповіли: "Скажіть спасибі, що ще живими лишили".

"Тепер ті, хто вирішив знюхатися з орками, і без зарплати і піти бояться. Схожа історія вийшла і з виховательками-колаборантками", — підсумував у своїй публікації Мосійчук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти прямо посеред білого дня викрали трьох жінок. Однією з них виявилася відома у місті блогерка, інші ж двоє — її близькі подруги.