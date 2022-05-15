Російські ракети вдарили поряд із польським кордоном: Садовий вказав на важливий момент

Окупанти випустили по Львівській області 6 ракет, з яких 2 вдалося збити ПВО

Вранці у неділю, 15 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині. Стало відомо, що удару було завдано по об'єкту у Яворівському районі, який розташований за 15 кілометрів від кордону з Польщею.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграм

За інформацією Садового, у військовий об'єкт на Яворівщині окупанти вдарили чотирма ракетами, внаслідок чого його було повністю знищено. Ще дві ракети вдалося збити протиповітряній обороні.

Щодо вибухів, які громадяни чули у Львові, то за словами міського голови, це й були наслідки роботи ПВО.

"Цього разу ціль була за 15 кілометрів від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе!", — написав Андрій Садовий у власному Telegram-каналі.

Яворівський район Львівщини межує з Польщею

Нагадаємо, що 13 травня представник російської влади Олег Морозов відверто пригрозив Польщі війною за останні заяви щодо виплат контрибуцій Україні та критику "російського миру".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії знову заговорили про можливість початку повноцінної ядерної війни. Про це повідомив експрезидент, нинішній заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв. Політик заявив, що нинішній військовий конфлікт з Україною розв’язали… на Заході.