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Це помста? Братчук пояснив, чому росіяни б'ють ракетами по Одесі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Братчук прокоментував удари росіян по Одесі Новина оновлена 15 травня 2022, 17:25
Братчук прокоментував удари росіян по Одесі

Окупанти прагнуть залякати українців

Російські військові за останній місяць зачастили з ракетними ударами по Одеській області. Найголовніша мета, яку вони при цьому переслідують, — це психологічний тиск на мешканців та оборонців області і помста за те, що попри все Одеса залишається українським містом.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, перш за все росіяни прагнуть залякати людей.

"На мій погляд, один з найголовніших (критеріїв — ред.) — психологічний тиск на одеситів, на оборонців міста та Одеської області. Тому що, розуміємо прекрасно, що Одеса вкотре показала, що вона була, є і буде українським містом. І (другий — ред.) це помста — коли у нас 9 травня 4 ракети летіли в область, то саме у ці секунди Пуйло біля пам'ятних цих знаків містам-героям Київ та Одеса клав квіти", — зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що така ж ситуація була й перед Великоднем, але всі ці ракетні обстріли означають тільки те, що українські військові йдуть правильним шляхом у боротьбі з російськими окупантами.

"Так само було і перед Великоднем. Тому, на жаль, знаємо, що ця помста і далі буде продовжуватися і в нас ймовірність завдання ракетних ударів залишається дуже високою. Звичайно, мова йде про економічну компоненту навіть більше, ніж військову, тому що ці удари спрямовані на об'єкти інфраструктури — міст через Дністровський лиман, аеропорт та інші об'єкти. Це все помста ворога, щоб показати Одесі. Але це означає, що ми йдемо вірним шляхом і все це витримаємо", — резюмував радник голови Одеської ОВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що узбережжя Чорного моря в Одесі, яке замінували для захисту від російського десанту, ще дуже не скоро стане знову безпечним для купання, адже розмінування може зайняти роки.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Війна #Ракетний удар