Влада Маріуполя спростовує черговий фейк щодо бійців "Азовсталі"

Росіяни не припиняють спроб заблокувати вихід з бункерів меткомбінату

Вихід із білими прапорами десяти воїнів із бомбосховищ заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який росіяни вже понад два місяці перетворюють на справжнє пекло — фейк.

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Про це у понеділок, 16 травня, у своєму Телеграм-каналі написав заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські загарбники не полишають спроб зайти або заблокувати вихід зі сховищ комбінату. Всі наземні операції окупанти ведуть виключно на території "Азовсталі". Глобального наближення наразі не спостерігається, саме через це щільність обстрілів зростає.

"З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про "вийшли з білим прапором" наполягаємо на черговому фейку. Не новина. Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже три чи брали всіх в полон в Маріуполі", — наголосив Андрющенко.

Варто нагадати, що напередодні волонтерська розвідувальна спільнота "InformNapalm", посилаючись власні джерела, повідомила про те, що окупанти готують чергову операцію проти нескорених захисників "Азовсталі" із ймовірним застосуванням хімічної зброї. Росіяни планують залучити близько двох тисяч осіб, серед яких військовополонені українці, цивільні та солдати рф.

"російське командування може використати військовополонених для створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, яка б підтверджувала, що захисники Азовсталі нібито здалися та спробувати використовувати вміст баків (можливо хімічних речовин), щоб вибити справжніх захисників зі своїх позицій", — припускає розвідувальна спільнота.

Що стосується цивільних громадян та полонених військових, то вони можуть бути використані загарбниками у вигляді так званого "живого щита" під час чергової спроби штурмувати "Азовсталь".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії застосувала у Маріуполі нову потужну зброю. Заборонені боєприпаси, ймовірно запалювальні або фосфорні бомби, були використані проти багатостраждальної "Азовсталі"