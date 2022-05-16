Дим видно за кілометри: у Миколаєві другий потужний "приліт" за день

Зовсім поряд там житлові багатоповерхівки

Понеділок, 16 травня, видався дуже неспокійним для мешканців Миколаєва, — російські військові активно обстрілюють місто здалеку, через що за день у місті сталася вже друга велика пожежа.

Фото та відео з місця подій активно тиражують місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що перший великий "приліт" був ще вранці, тоді загорілася будівля магазину і був сильно пошкоджений легковик.

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Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва

Другий "приліт" стався близько 12:30, попередньо запустили ракету з боку Чорного моря, проте поки що немає жодних офіційних підтверджень чи коментарів.

Судячи з повідомлень на місцевих каналах, вибух і пожежа трапився біля 9-поверхівок, і могли постраждати люди.

Як видно на фото та відео, стовп диму над місцем НП стоїть дуже великий.

Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні росіяни пустили ракету по мосту через Білгород-Дністровський лиман на Одещині, але промазали і натомість вдарили по базі відпочинку, внаслідок чого постраждало троє мирних людей.