Дим видно за кілометри: у Миколаєві другий потужний "приліт" за день
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Зовсім поряд там житлові багатоповерхівки
Понеділок, 16 травня, видався дуже неспокійним для мешканців Миколаєва, — російські військові активно обстрілюють місто здалеку, через що за день у місті сталася вже друга велика пожежа.
Фото та відео з місця подій активно тиражують місцеві жителі у соцмережах.
Зазначається, що перший великий "приліт" був ще вранці, тоді загорілася будівля магазину і був сильно пошкоджений легковик.
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Другий "приліт" стався близько 12:30, попередньо запустили ракету з боку Чорного моря, проте поки що немає жодних офіційних підтверджень чи коментарів.
Судячи з повідомлень на місцевих каналах, вибух і пожежа трапився біля 9-поверхівок, і могли постраждати люди.
Як видно на фото та відео, стовп диму над місцем НП стоїть дуже великий.
Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні росіяни пустили ракету по мосту через Білгород-Дністровський лиман на Одещині, але промазали і натомість вдарили по базі відпочинку, внаслідок чого постраждало троє мирних людей.