Ракетний удар по Чернігівщини: стало відомо, скільки ще людей загинули від рук росіян

рф продовжує нещадно палити українські міста та вчиняти криваві вбивства відносно мирного населення нашої Батьківщини

Уранці 17 травня російська армія нацистів завдала ракетний удар по селу Десна, розташованого у Чернігівській області. В результаті ворожого обстрілу постраждало 20 людей, 8 з них — смертельно.

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Село Десна, Чернігівска область

Про трагічну подію у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник військово-цивільної адміністрації (ВЦА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні недобрий ранок у Чернігівській області: рано-вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи. Попередньо у нас є загиблі та багато поранених. Трохи пізніше більш детальну інформацію дам. Це ще раз свідчить про те, що я говорю – війна не закінчилася, війна не пішла з Чернігівської області", – розповів він.

Пізніше інформацію щодо кількості постраждалих в результаті обстрілу росіянами мирних жителів населеного пункту прокоментували і у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники повідомили, ранковий ракетний удар російських окупантів по Десні забрав життя 8 людей, ще 12 — поранені, — пише "Цензор.Нет".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 83-ий день вторгнення російської федерації на українські землі окупанти здійснили обстріл не лише Чернігівщини, а й Львівської області. В області цієї ночі двічі звучали сирени. За словами міського голови Львова Андрія Садового, це була найпотужніша атака армії рф по регіону за весь час війни.