Привиділася "нацистська база": росіяни рознесли великий завод під Бахмутом (відео)

Пропагандисти визнали, що удар по заводу — справа їх рук

Російським окупантам продовжують скрізь ввижатися "бази нацистів", тому вони безжально б'ють по приміщеннях українських підприємств. У вівторок, 17 травня, удар було завдано по заводу Knauf у Соледарі Донецької області.

Як передає "Вільне радіо", цю інформацію підтвердив депутат Соледарської міськради Ігор Зелений.

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За його словами, по місту окупанти нанесли серію авіаударів, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач і Соледар залишився без світла.

"Авіаудари починаються. Біля магазину АТБ влучило сьогодні (17 травня, — ред.). Б’ють по шахтах, рудниках, складах. Біля пошти був авіаудар", — розповів він.

За інформацією місцевого депутата, поранених чи загиблих серед цивільного населення внаслідок авіаударів немає.

Крім того, були "прильоти" по житлових кварталах. Один з ворожих снарядів потрапив у завод Knauf, після чого там прогримів вибух й почалася серйозна пожежа.

На відео, яке розповсюджують місцеві спільноти видно, як з будівлі заводу Knauf у Соледарі валить густий чорний дим.

Тим часом представники російської пропаганди у притаманній їм манері почали говорити про "базу нацистів", тим самим фактично визнали, що удар по заводу Knauf нанесли окупанти, адже на цьому заводі нібито знаходилася техніка українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що українські захисники дали відсіч окупаційним військам у Донецькій та Луганській області та не дали їм наблизитися до адміністративних кордонів регіонів. Отримали по зубах ворожі солдати в районі Сиротиного під Сєвєродонецьком.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі карти боїв в Україні, на яких помітно, як окупанти окопуються біля АЕС та намагаються захоплювати дороги.