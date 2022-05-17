Кличко розповів про депутата-героя, який голими руками захопив російську БМП

Зараз герой воює на передовій

Колишній депутат Київської міської ради Петро Кузик під час битви за столицю України "голими руками" захопив ворожу БМП (бойову машину піхоти) та привіз її українським захисникам.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко розповів, що українським героям не потрібні камери та оплески, адже свої подвиги вони робили не для слави.

"Ми навіть не знаємо прізвища всіх тих людей, які проявили справді героїчні кроки, вони герої. А знаєте чому? Їм не потрібні камери, аплодисменти. Вони це робили як вважають потрібним та правильним в той момент. Велика кількість з них себе навіть героями не відчуває. Вони робили те, що в чому по-справжньому були переконані – так треба зробити в цей момент. Навіть підриваючи себе", — зазначив мер.

Також мер столиці відзначив колишнього депутата міськради Петра Кузика, який, ризикуючи життям, захопив ворожу БМП.

"В минулому депутат Київради захопив під Броварами ворожу БМП та привіз нам. Майже голими руками, хитрістю. Ризикуючи життям. Хто це? Петро Кузик – дуже гарний хлопець. Зараз у Рубіжному", — розповів Кличко.

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