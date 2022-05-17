"Орків відігнали": два "захоплених" росіянами міста Донеччини під контролем ЗСУ (відео)

Мова про Вугледар та Велику Новосілку

Збройні сили України звільнили від російських окупантів Вугледар та Велику Новосілку у Донецькій області та показали відео звідти, щоб черговий раз розвіяти фейки російської пропаганди, яка стверджує про зворотне.

Про це у вівторок, 17 травня, повідомив нардеп народний депутат Дмитро Лубінець на власній сторінці у Facebook.

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За словами нардепа, пропагандисти РФ не раз говорили про те, що Вугледар та Велика Новосілка контролюється російськими військами, але ці заяви не відповідають дійсності.

"Тож варто лиш глянути, де я знаходжуся, аби зрозуміти, що наші ЗСУ відігнали росіян. Однак повертатися поки не раджу! Пам’ятайте, прийде час і ми всі приїдемо додому, звільнимо Україну від цієї москальської навали", — зазначив Лубінець.

На підтвердження того факту, що ЗСУ відігнали росіян з Великої Новосілки нардеп опублікував відео, зняте поблизу в'їзного знаку у населений пункт.

Нагадаємо, що в росії почалася своєрідна підготовка до неминучої капітуляції. В ефірі пропагандистського шоу Скабєєвої військовий експерт прямо вказав на проблеми російської армії у війні в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії продовжують нагнітати ситуацію на ТБ, роблячи заяви про ядерний удар по Україні.