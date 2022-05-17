Добрі справи робляться тихо – як церква волонтерить в Одесі (відео)
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На перемогу України у війні працюють навіть церкви
Парафія Андрія Первозванного Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Одесі, яка зазнає ракетного обстрілу з боку рф, допомагає всім, хто потребує допомоги, в ці складні часи.
Про це повідомляє "Телеграф".
Військово-морський капелан Олександр Смеречинський, національний директор Морського Апостоляту УГКЦ розповів "Телеграфу" про допомогу нужденним в період війни. Він зазначив, що його парафія допомагала людям, які втекли з Криму та Донбасу ще з 2014 року, а тепер будівля церкви перетворилася на склад, де будь-хто може отримати матеріальну і не тільки матеріальну допомогу.
Сестра Герарда Брагоя, служебниця Непорочної Діви Марії УГКЦ в Одесі розповіла, як вона допомагає людям та про що мріє після закінчення війни.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як працюють волонтери в Одесі, і чого найбільше потребують українські бійці. Крім того, волонтер із Молдови розповіла, як почала допомагати українським захисникам. Іноді українці ставляться до волонтерів, як до "супермаркету гуманітарки".