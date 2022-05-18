Думали не про людей: експерти пояснили, чому рф могла погодитися на евакуацію з "Азовсталі"

У Кремлі думають лише про політичні заяви та уявні перемоги, а не життя людей

Героїчна оборона Маріуполя, яка тривала майже три місяці, добігла кінця, щойно з території заводу "Азовсталь" почали евакуювати перших тяжко поранених українських бійців. Причин, з яких росія погодилася на такий крок щодо захисників міста, може бути безліч, але більшість із них — винятково корисливі в політичному плані.

Докладніше про це розповість "Телеграф", посилаючись на публікації CNN та ISW.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як відомо, у понеділок, 16 березня, з’явилися повідомлення про переміщення українських солдатів із території "Азовсталі". Військовослужбовців під конвоєм російської армії вивезли до тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини, де їм мають надати першу медичну допомогу. Загалом повідомляється, що їх планують обміняти на російських військовополонених. До цього пропаганда рф не раз поширювала фейки про можливе підняття українцями білого прапора, що нібито символізувало їхню згоду на полон.

CNN провели власний аналіз ситуації в Маріуполі і, базуючись на даних із різних джерел, дійшли висновку, що росії міг бути більш ніж вигідним подібний поворот ситуації.

Найголовніша причина — можливість приховати всі докази злочинів російської армії, підтвердженнями яких наповнюється мережа. Як відомо, у місті загинули тисячі цивільних — під час обстрілів, бомбардування, від голоду чи нелюдських умов, у які їх поставила війна. Людей ховали просто біля їхніх будинків, а з приходом весни та зростанням опадів деякі тіла почало вимивати з-під землі. Росіяни ж почали пропонувати гроші за загиблих — їх або поховають у братських могилах, або знищать, щоб усунути підтвердження звірств окупантів.

В Американському Інституті вивчення війни також вважають, що евакуація захисників "Азовсталі" може зіграти Кремлю на руку щодо визнання хоча б невеликої "перемоги". Аналітики вважають, що Маріуполь проголосять російським, а також створять для іноземних ЗМІ пропагандистську лже-картинку, щоб переконати незалежні медіа та весь цивілізований світ у тому, що звірства коїла саме українська армія.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Взяття Путіним знищеного Маріуполя — доказ російської ганьби Експерт у політиці та міжнародних відносинах, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" проаналізував порятунок захисників Маріуполя

При цьому в мережі нещодавно з’явилося відео, яке підтверджує — росіяни продовжують рівняти Маріуполь із землею, незважаючи на утримання контролю над практично всією територією міста. Просто заради розваги вони обстрілюють житлові квартали з танка.