Люди живуть у стресі і без грошей: що зараз відбувається у Мелітополі та Кирилівці

Окупанти "вбивають" бізнес на Запоріжжі

Життя у тимчасово окупованих районах Запорізької області нині непросте, — у Мелітополі "кошмарять" підприємців, а в Кирилівці не може бути й мови про початок курортного сезону.

Про це вранці у середу, 18 травня, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За їхніми даними, у Мелітополі не працюють більшість підприємств і магазинів, у той час як підприємці, що залишилися, повинні віддавати 30% прибутку окупантам, щоб їх не закрили.

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До магазинів завозять російські товари за космічними цінами, гуманітарної допомоги практично немає, особливо важко в селах.

"Мелітопольці перебувають у постійному стресі, на вулицях порожньо", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Кирилівці, мешканці якої завжди жили за рахунок доходу від туристів, які приїжджають відпочити на березі Азовського моря, про початок курортного сезону не йдеться, — узбережжя заміноване, а бази відпочинку закриті, на їхній території стоять системи залпового вогню "Град".

Як відомо, багато південних районів у Запорізькій, Донецькій та Херсонській області окупували в перші ж дні вторгнення рф в Україну, і поки що немає можливості повернути ці території під контроль законної влади.

Мелітополь та Кирилівка на карті окупованих територій України

Загарбники посилено перетворюють Мелітополь на зразкове радянське містечко, хоча там працюють і українські партизани, — тільки вчора стало відомо, що знайшли ще два тіла окупантів.