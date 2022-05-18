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Люди живуть у стресі і без грошей: що зараз відбувається у Мелітополі та Кирилівці

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Кирилівка та Мелітополь страждають у глибокій окупації ворога Новина оновлена 18 травня 2022, 09:10
Кирилівка та Мелітополь страждають у глибокій окупації ворога

Окупанти "вбивають" бізнес на Запоріжжі

Життя у тимчасово окупованих районах Запорізької області нині непросте, — у Мелітополі "кошмарять" підприємців, а в Кирилівці не може бути й мови про початок курортного сезону.

Про це вранці у середу, 18 травня, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За їхніми даними, у Мелітополі не працюють більшість підприємств і магазинів, у той час як підприємці, що залишилися, повинні віддавати 30% прибутку окупантам, щоб їх не закрили.

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До магазинів завозять російські товари за космічними цінами, гуманітарної допомоги практично немає, особливо важко в селах.

"Мелітопольці перебувають у постійному стресі, на вулицях порожньо", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Кирилівці, мешканці якої завжди жили за рахунок доходу від туристів, які приїжджають відпочити на березі Азовського моря, про початок курортного сезону не йдеться, — узбережжя заміноване, а бази відпочинку закриті, на їхній території стоять системи залпового вогню "Град".

Як відомо, багато південних районів у Запорізькій, Донецькій та Херсонській області окупували в перші ж дні вторгнення рф в Україну, і поки що немає можливості повернути ці території під контроль законної влади.

Мелітополь та Кирилівка на карті окупованих територій України
Мелітополь та Кирилівка на карті окупованих територій України

Загарбники посилено перетворюють Мелітополь на зразкове радянське містечко, хоча там працюють і українські партизани, — тільки вчора стало відомо, що знайшли ще два тіла окупантів.

Теги:
#Мелітополь #Окупація #Кирилівка