Росіяни хочуть зрівняти з землею "Азовсталь" - розвиток Маріуполя їм не цікавий

"Азовсталь" - це унікальний металургійний комплекс

Російські окупанти з так званої "Донецької народної республіки" мають намір знести маріупольський завод "Азовсталь", з якого днями вдалося евакуювати понад 260 українських військових. Росіяни бояться, що зовсім скоро ЗСУ отримають підкріплення і деокупують Маріуполь.

Про це у середу, 18 травня, повідомили у Маріупольській міській раді.

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За словами представників влади Маріуполя, окупанти з "ДНР" хочуть знести "Азовсталь" одразу з декількох причин:

вони бояться, що у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя, а завод "Азовсталь" — це важливий для України промисловий комплекс;

вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових;

вони не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, для них це лише територія для кримського коридору.

Варто зазначити, що важливість заводу "Азовсталь" для України складно переоцінити, адже підприємство є унікальним металургійним комплексом повного циклу. До війни завод забезпечував роботою 10 тисяч осіб, сплачував мільярди доларів валютних надходжень та податків. Щодо потужностей виробництва — давав 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 мільйонів тонн чавуну, 4,5 тонни металопрокату.

У міськраді зазначають, що російські варвари користуються принципом: "Ламати — не будувати. Душа не болить".

Нагадаємо, що з маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати сотні українських військовослужбовців, з яких десятки мали поранення різного ступеню важкості. Наших воїнів вивезли на непідконтрольну Україні територію, однак влада обіцяє обміняти їх на російських полонених і таким чином врятувати. На підприємстві у Маріуполі все ще залишаються бійці полку "Азов", однак їх кількість не розголошують зі зрозумілих причин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що нині бійці отримують необхідну медичну допомогу, а робота щодо їх повернення продовжується і вимагає часу.