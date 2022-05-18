Окупанти фосфорними бомбами "денацифікували" оновлену школу в Авдіївці: фото до та після
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Приміщення школи вигоріло вщент
У середу, 18 травня, російські окупанти завдали удару по Авдіївці (Донецька область) фосфорними бомбами. Ворожі снаряди повністю знищили місцеву школу №1, у якій навчалося понад 200 дітей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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За його словами, на момент удару росіян по школі у приміщенні перебували лише чергові, яким вдалося врятуватися.
"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", — йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що на момент обстрілу у навчальному закладі не було військових чи військової техніки. Навіщо було нищити навчальний заклад — питання відкрите.
Тим часом заступник керівника Авдіївської ОВА Сергій Легенький на власній сторінці у Facebook показав, як виглядала школа №1 до того, як її знищили росіяни.
А ось наслідки обстрілу російських окупантів:
Варто зазначити, що з моменту повномасштабного російського вторгнення (24 лютого) в Україну на Донеччині через обстріли окупантів було пошкоджено та зруйновано 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.
- Довідка: Фосфорні бомби — різновид запальних боєприпасів. Температура горіння фосфору досягає близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм і зупинити цей процес неможливо. Їх застосовують, аби завдати як можна більших і серйозніших ушкоджень.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці у середу, 18 травня, російські окупанти обстріляли Дніпро та Миколаїв. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.