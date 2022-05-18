Будинки та двори перетворилися на руїни: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (фоторепортаж)

Миколаїв вкотре зазнав ракетних обстрілів з боку військ росії.

Зранку 18 травня російські окупанти знову обстріляли південні регіони України. Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Під обстріл потрапили приватні житлові сектори в Інгульському та Центральному районах Миколаєва.

"Вранці 18 травня після ворожого ракетного удару сталася руйнація і виникла пожежа в приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва", — повідомили у ДСНС.

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Очевидці повідомляють, що обстріл стався близько 5:45 ранку. Було чути один гучний вибух, якому передував характерний для польоту ракети свист. На місці падіння ракети сталася пожежа, яку вдалося швидко загасити.

Зараз відомо про одного потерпілого, який отримав осколкові поранення.

Кореспондент "Телеграфу" побував в одному із житлових секторів, який потрапив під обстріл.

Деякі будинки повністю зруйновані, на місці працюють рятувальні служби. Люди розбирають завали.

Мешканці розбирають завали

Будинки повністю зруйновані

Комунальні служби намагаються навести лад

Наслідки ранкового обстрілу

Служби ліквідовують наслідки ракетного удару

У зруйнованих дворах розкидані дитячі іграшки

Будинки не підлягають відновленню

Багато жителів залишилися без житла

Люди намагаються врятувати вцілілі речі

Автомобіль також пошкоджено

Під час обстрілу постраждали домашні тварини

Жінка оглядає пошкоджений будинок

Чоловік розбирає завали у будинку

Нагадаємо, що окрім Миколаєва, окупанти обстріляли також і Дніпропетровську область. Внаслідок ракетного удару було зруйновано транспортний об’єкт, ще одну ракету збили під Дніпром, уламки впали у приватний сектор, постраждало троє людей.

Також під прицілом росіян постійно перебуває Одеса. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по місту та області.

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій, ворог намагається зруйнувати транспортну інфраструктуру Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей.