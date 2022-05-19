"Наче сказилися": росіяни вночі масово обстрілювали кордон із Сумщиною (карта)

Попередньо людських втрат з боку України немає

Дуже неспокійною для Сумської області видалася минула ніч. Після нещодавньої спроби прорвати державний кордон росіяни в ніч на 19 травня влаштували масові обстріли чи не по всьому кордону Сумщини.

Про це стало відомо від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, повідомляє "Телеграф".

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Активні бойові дії в основному припали на першу половину ночі. У районі Глухова ще близько шостої вечора пролунало десять масивних вибухів. Вогонь вівся з території росії.

Пізніше, вже ближче до 20:00, "спекотно" стало у Великописарівській громаді — там вели обстріл з мінометів, підтверджено мінімум шість "прильотів".

Карта напрямків, за якими "били" росіяни на Сумщині

Найбільш активні окупанти стали ближчими до десятої вечора. Із самохідних артилерійських установок обстрілювалася територія Білопільщини, також тут і в районі Путивльщини застосовувалася стрілецька зброя. Очевидці стверджують, що було чутно автоматні черги.

Трохи згодом артилерією вдарили і по Путивльській громаді.

За словами Живицького, українські захисники відповідали на вогонь противника "належним чином". Також чиновник запевнив, що, за попередніми даними, така активність супротивника обійшлася для української армії без жертв.

"Російські вороги ніби сказилися", — підсумував нічні обстріли Дмитро Живицький.

Нагадаємо, що окупанти почали виявляти активність на півночі України в останні кілька днів. Окрім Сумщини страждає також і Чернігівщина, яку регулярно обстрілюють ракетами і не лише.

За словами Олексія Арестовича, такими атаками росіяни намагаються відволікати увагу української армії від того, що відбувається на Донбасі та півдні країни.