Життя в окупації. В Енергодарі росіяни силою розігнали протест рятувальників, а до цього викрали їхнього начальника (фото)

Пожежники вважають, що причина викрадення – відмова від "співпраці" з окупантами

В Енергодарі Запорізької області, який росіяни захопили на початку вторгнення в Україну, викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини Віталія Трояна. У зв’язку з цим рятувальники у п’ятницю, 20 квітня, вийшли на протест, проте окупанти пішли на його розгін.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу" з місця подій.

Зауважимо, що Трояна викрали ще 18 травня, — тоді загарбники приїхали до пожежної частини з обшуком, після чого опечатали приміщення та відвезли чоловіка у невідомому напрямку. У Трояна велика сім’я та у місті його любили за заслуги.

Колеги Трояна вважають, що його викрали за відмову від "співпраці" з окупантами.

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У зв’язку з цим вранці 20 травня біля палацу культури "Сучасник" зібралися рятувальники разом із їхньою технікою на протест.

Протест рятувальників в Енергодарі 20.05.2022

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Проте мітинг тривав недовго, — незабаром після цього на місце подій приїхали російські військові, які почали бити рятувальників та пошкоджувати їхню пожежну техніку.

Варто зауважити, що в Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС, через що він має стратегічне значення для росіян, — нещодавно стало відомо про підготовку в Енергодарі так званого "референдуму".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував репортаж, як сумно зараз живе Енергодар в окупації, як там зросли ціни та назрів серйозний дефіцит готівки.