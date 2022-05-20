Переправу біля Київського мосту у Чернігові почнуть наводити, коли спаде вода

Роботи з відновлення проїзду Київськім мостом біля Чернігова почнуться, щойно спаде вода у Десні. Спочатку поруч із зруйнованим мостом наведуть понтонну переправу.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Буде наведена понтонна переправа, як тільки рівень води знизиться. Сподіваємося, що це декілька тижнів. І почнеться відбудова мосту. Є вже проєкт, є розуміння, що за п'ять місяців активних робіт можна відновити тут міст. Плюс паралельно є проєкт на новій міст поруч. Також його будемо будувати, якщо буде фінансування", — сказав він.

Саме Київським мостом, за словами заступника керівника ОП, проводилася евакуація та завозилися гуманітарні вантажі у Чернігів. Наприкінці березня російські окупанти скинули на нього кілька авіабомб. Через руйнацію мосту місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Раніше Тимошенко повідомляв, що на Чернігівщині внаслідок бойових дій було зруйновано 23 мости та шляхопроводи. Станом на 19 травня в області навели вісім переправ, ще на двох роботи тривали.