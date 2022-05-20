Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: багато поранених, серед них дитина

Окупанти нещадно нищать інфраструктуру українських міст

У п'ятницю, 20 травня, на 86-ий день протистояння українських захисників окупаційному війську з рф, окупанти здійснили ракетний удар по місту Лозова Харківської області. В результаті обстрілу постраждали 7 людей, серед них — 11-річна дитина.

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Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, — передає "Суспільне Харків".

Місто Лозова Харківська область

Згідно з попередніми відомостями, ракетний удар по місту було нанесено о 15:00 годині. Снаряд потрапив до однієї з будівель, практично повністю її знищивши. Наразі на місці надзвичайної події працюють представники усіх екстрених служб. Рятувальники розбирають завали і ліквідовують осередки займання.

Момент вибуху після влучання ворожого снаряду

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські захисники не поступаються своїми територіями загарбникам з російської федерації і продовжують вибивати окупантів з міст та сіл Харківської області.

Водночас окупаційна армія росії не полишає спроб стерти з лиця землі українські міста та продовжує нещадно обстрілювати їх ракетами. Зокрема, напередодні ворог наніс черговий ракетний удар по Луганській області. Під обстріл потрапив автомобіль із дітьми, яких намагалися евакуювати із Сєвєродонецька.