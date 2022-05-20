Ракетний удар по Одесі та області: є кілька прильотів, перші фото та відео

Окупаційна армія росії знову завдала удару по інфраструктурі регіону

У п'ятницю, 20 травня, на 86-ий день повномасштабного вторгнення рф, армія російських нацистів знову обстріляла Одеську область. У мережі повідомляють про кілька прильотів ворожих ракет по місту та області. Дим від них видно із різних районів міста.

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Наслідки ракетного обстрілу в Одесі

Як повідомляють місцеві жителі, в місті було чути два вибухи. Щільний стовп диму від ворожих влучань простягається на кілька метрів. Попередньо російські окупанти поцілили в один з об'єктів цивільної інфраструктури.

Ракетний удар по Одесі

Офіційної інформації щодо кількості постраждалих поки що немає.

Варто також додати, що, згідно з інформацією Повітряного командування "Південь", кількома годинами раніше окупанти, використовуючи авіацію, обстріляли ракетами повітряного базування Одеську область. В результаті обстрілу було знищено громадську вбиральню на одному з пляжів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім Одеської області, в п'ятницю від ворожого обстрілу росіян постраждала і Харківщина. Зокрема, окупаційна армія нанесла ракетний удар по місту Лозова, де було повністю знищено одну з будівель і травмовано семеро осіб, серед яких була й дитина.