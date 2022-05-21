Ракетний удар по Рівненській області: є влучання, що відомо

Підрахунок жертв ще ведеться

У суботу, 21 травня, російські окупанти обстріляли крилатими ракетами територію Рівненщини. Населений пункт, який постраждав від вогню супротивника, не розголошується, проте відомо про пошкодження об’єкту військової інфраструктури.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає "Телеграф".

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За словами чиновника, зараз стан військового об’єкта після влучення снаряда оцінюється фахівцями. Також на місці надзвичайної події працюють відповідальні служби. Кількість постраждалих поки що невідома, проте вона вже уточнюється.

Варто зазначити, що обстріл стався між 10 та 11 годиною ранку. Сигнал повітряної тривоги за нинішню добу звучав для мешканців області лише один раз, проте небезпечний період тривав цілу годину.

Подробиці інциденту з’ясовуються.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні сталася серйозна ракетна атака на Харківську область. Внаслідок "прильоту" снаряда було зруйновано будинок культури у місті Лозова, постраждало щонайменше семеро людей, серед яких дитина.