"Останній день в "Азовсталі": з'явилося потужне прощальне відео від захисника Маріуполя

Героїчна доля бійців, які боронили українське місто, не залишила байдужим нікого

Український герой і захисник багатостраждального Маріуполя Дмитро Козацький (позивний "Орест"), вражаючі фото котрого підкорюють мережу, записав відео, на кадрах якого закарбував моторошний вигляд розбомбленої російськими окупантами "Азовсталі".

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відео було оприлюднене на сторінці неформального кінооб'єднання Babylon'13, яке займається виготовленням "короткометражок".

Саме його режисери змонтували цілий цикл фільмів під назвою "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії перебували у бомбосховищах, оточеного заводу "Азовсталь". Туди ж і увійшов щемкий фільм-прощання голови прес-служби полку "Азов" Дмитра Козацького "Ореста", знятий за день до евакуації.

На кадрах відео, тривалість якого трохи більше чотирьох хвилин, показано неосяжні масштаби руйнувань металургійного комбінату, який стаі останнім оплотом українського гарнізону Маріуполя.

Останній день на "Азовсталі"

Раніше "Телеграф" повідомляв, воїн-герой "Азова" Дмитро Козацький, опублікував кадри, які йому вдалося зняти під час перебування у майже тримісячній блокаді на маріупольській "Азовсталі".