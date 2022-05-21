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Миттєва карма: гвардійці знищили техніку окупантів за допомогою сюжету пропагандиста

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Пропагандист навів вогонь ЗСУ на позиції армії рф Новина оновлена 21 травня 2022, 21:55
Пропагандист навів вогонь ЗСУ на позиції армії рф

Окупанти отримали смертельну відповідь

У суботу, 21 травня, на 87-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що російські пропагандисти самі навели вогонь ЗСУ на позиції російської армії.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Гайдай наголосив, що саме сюжет пропагандиста допоміг знищити ворожу техніку.

"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст і обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякую російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. Так буде з кожним! Слава ВСУ!" — написав Гайдай.

Примітно, що гвардійці знищили той самий "Піон", який зруйнував Павлоградський міст і обстрілював Сєвєродонецьк. Бойовики цей міст підривали ще у 2014 році, а у 2016 році українці відновили його.

Нагадаємо, 24 березня внаслідок ракетного удару по порту в Бердянську було знищено російський великий десантний корабель "Саратов". Імовірно, ЗСУ завдали удару по цьому кораблю після виходу сюжету від пропагандистів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донбасі здійснили тактичний відступ.

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#Україна #Росія #Війна з Росією