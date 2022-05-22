Життя в окупації. Херсон: викрадення людей, космічні суми за виїзд та неадекватність "влади"

Не-тихий терор херсонців продовжується

Херсонська область вже майже три місяці фактично перебуває під тимчасовою російською окупацією, що ускладнює життя місцевих жителів. Обмежено свободу пересування та висловлювання власних думок, можливостей проводити масові проукраїнські збори більше немає — ворожі солдати легко можуть відкрити вогонь або ж викрасти активістів прямо з дому.

"Телеграф" зібрав свіжу інформацію про те, як зараз влаштоване життя на Херсонщині — з відкритих, а також особистих джерел.

Чому росії не виграти війну проти України?

Хочеш виїхати? Плати!

Чимало місцевих жителів залишалися на малій батьківщині до останнього — сподіваючись на швидку контратаку ЗСУ та, відповідно, деокупацію регіону. Проте зараз ситуація на півдні тимчасово "буксує", поки наші воїни очікують на нові поставки важкого озброєння із Заходу. Проте від українців з інших областей уже можна почути формулювання "зрадники" та "колаборанти" у бік херсонців. Останніх, звичайно ж, таке ставлення дуже зачіпає, адже вони все ще чекають на українських захисників.

Наші хлопці, до слова, намагаються виправдати надії жителів Херсонщини та щодня борються за утримання своїх позицій, завдаючи ударів по ворожих. Лише за добу 21 травня, за інформацією ОК "Південь", українським військовим вдалося розбити контрольно-наглядовий пункт окупантів, через що вороги тимчасово втратили можливість керувати своїми підрозділами на території області.

У цю ж атаку росіяни не дорахувалися модернізованого танка Т-72Б3, самохідної гаубиці "Мста-С", безлічі броньованої техніки, а також двох потужних гранат — "Гіацинт" та "Піон". Варто зазначити, що гарну шкоду російським підрозділам ЗСУ вдається завдавати щодня.

Звісно, за таких умов окупанти лютують, через що обмежують виїзд на підконтрольну Україні територію для місцевих жителів. Лише нещодавно було зафіксовано факт обстрілу колони, які виїжджають із Херсонщини — є загиблі та поранені. Проте навіть після такої частина херсонців все одно намагається вирватися з окупації. Щоправда, тепер росіяни вимагають за можливість виїзду плату 1000 доларів або більше. Але навіть тим, хто здатний заплатити, слід бути обережним — ворожі солдати цілком здатні відкрити вогонь "в спину".

А як же жити?

Нинішнє існування херсонців тісно переплітається з новими правилами від російських військових та насильно насадженою ними "владою". Представники останньої, до речі, все ніяк не можуть домовитися між собою. Поки одні заявляють, що у планах немає жодних референдумів, інші пропонують путіну включити Херсонську область до складу росії.

"У них, до речі, у кожного своє. Сальдо заявляє, що буде спільний економічний простір, але Херсон нікуди приєднувати не будуть. Стрємоусов періодично щось інше в’якає і знову пропадає. Яка ж там біполярочка!" — ділиться емоціями із "Телеграфом" одна з жительок Херсона.

За її словами, місцеві не поспішають співпрацювати з росіянами, про це свідчить навіть відсутність засилля різних розпоряджень влади — через неможливість набрати управлінський апарат.

Ідеш такий у магазин в Херсоні, а тобі назустріч палена техніка

"Сюди поки що завезли лише ватників на мітинги, працювати не хоче ніхто. А керівників по містах (Каховка, Генічеськ) знаходять серед прибиральниць та сантехніків. Але найцікавіше те, що розповідала знайома з Каховки. Тільки найняли мужика та його співмешканку на якісь посади, як за кілька днів вони вже ходили і один одному скаржилися, мовляв, коли ж "орки" вже підуть із міста, адже "на**бують по-чорному", — розповідає херсончанка.

Це, до речі, доводять і нещодавні перехоплення СБУ, які підслухали колаборантів із Херсонщини. Ті, до речі, вже планують від’їзд до окупованого Криму — через неможливість росіян щось змінити у захопленому регіоні.

У самому ж Херсоні останні кілька тижнів стає дедалі неспокійніше. Наша співрозмовниця, яка намагалася останній місяць вибратися на підконтрольну Києву територію, поки залишила цю затію через небезпеки, які чекають на шляху. Але й на місці теж не дуже тихо.

"Цілий день десь на районі були чутні бахи, окупантів приїхала безліч, ймовірно, шукають когось", — говорить вона.

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Пошуки неугодних

Росіяни справді незадоволені тим, скільки в області залишилося людей із проукраїнською позицією. Деяких виїжджаючих змушують розповідати про пройдені "курси денацифікації", а з інших — вибивають зізнання нібито коригування вогню для ЗСУ. До категорії останніх належить Ірина Горобцова, долю якої розповіла омбудсменка Людмила Денісова.

Викрадена Ірина Горобцова

Як виявилося, жінку викрали з власного будинку в її день народження. Зараз вона перебуває в полоні в окупантів уже близько тижня, і, за наявними свідченнями, її катують, сподіваючись отримати потрібні їм відомості і зламати дух.

Таке ставлення до себе Ірина отримала лише через незгоду з окупацією своєї малої батьківщини та критику воєнних дій російської влади.

"Катування, викрадення та вбивства російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим, як актом тероризму", — підкреслила Денисова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли окупанти можуть спробувати провести на Херсонщині референдуми та у чому важливість обраної ними дати.