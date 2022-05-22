Оборона "Азовсталі": Білецький розповів про унікальну в історії операцію Міноборони

Для обложеного оплоту українських захисників єдиним способом отримати необхідне було небо під прицілом російської ППО

До українських військових, які героїчно оборонялися на території підприємства "Азовсталь" у Маріуполі, іноді вдавалося прорватися гелікоптерам. Вони доставляли підкріплення, ліки, зброю та майже всі, крім останніх двох були успішними.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів командир полку "Азов" Андрій Білецький. Він повідомив, що таких повітряних проривів було понад п’ять.

Білецький зазначив, що таких операцій у світовій історії не проводили, коли льотчики залітали на сотню кілометрів за загрози ворожої ППО та винищувачів. Також командир "Азова" розповів, що планувало операцію Головне управління розвідки Міноборони.

Він зазначає героїзм тих, хто наважувався на такий політ. Серед них були як військові, наприклад, азовець "Кельт", родом з Маріуполя, який віддав життя під час оборони рідного міста: "загинув він на сусідній вулиці від будинку, де він народився і виріс", — каже Білецький. Чоловік загинув наступного дня після прильоту, захищати Україну повернувся з-за кордону. До цього захищав країну у складі інших підрозділів з початку війни.

В один із вильотів вертольота, в останній, у ньому були цивільні — медперсонал із Дніпра. Їхні прізвища поки не називаються, але полетіти на допомогу своїм вони вирішили за власним бажанням. Чи живі вони — Білецький не знає.

Перший виліт вертольота до обложеного Маріуполя також був особистою ініціативою командира екіпажу. Саме перший виліт був одним із найскладніших.

Наразі бійців евакуйовано з території "Азовсталі". Українських військових планують звільнити за процедурою обміну. Вони отримали наказ припинити оборону та зберегти свої життя.

Як раніше писав "Телеграф", одним із варіантів обміну для героїв стане затриманий нардеп Віктор Медведчук.