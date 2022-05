Обрали тактику випаленої землі: росіяни намагаються знищити Сєвєродонецьк

Місто весь час обстрілюють з мінометів, танків та "Градів"

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на 88-ий день війни в Україні російські окупанти кинули всі сили на Луганщину та стирають Сєвєродонецьк з лиця землі.

Про це у неділю, 22 травня, йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами голови Луганської ОВА, російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони Збройних сил України та знищують мирні населені пункти. Для цієї мети на територію області перекидають і підрозділи, і техніку.

"Це і "кадирівці", і з якогось Забайкалля, звідусіль з росії — все кинуто сюди. Це і "Панцирі", і "С-300", і "С-400", — розповів Сергій Гайдай.

Він додав, що росіяни відносно Сєвєродонецька обрали тактику випаленої землі. Місто весь час обстрілюють з "Градів", мінометів, танків. Гайдай підкреслив, що танки просто виїжджають у місто і розбивають житлові будинки.

Очільник Луганщини наголосив, що російські війська "стирають Сєвєродонецьк з лиця землі".

Варто зазначити, що окупанти близько тижня штурмували Луганщину. Дослідники The Institute for the Study of War зазначили, що це єдиний напрямок, де російські війська досягли хоч якихось успіхів. Вони припускають, що росіяни на Луганщині можуть переміститися, щоб закріпити досягнення на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна з метою оточити Сєвєродонецьк.

