Нехай приєднується до "Москви": у бік Одеси висунувся новий російський військовий корабель

За пересуваннями ворога на морі стежать українські Сили оборони

В акваторії Чорного моря побільшало ворожих кораблів. Російські окупанти намагаються закріпитися на острові Зміїний, який стратегічно важливий у регіоні.

Як зазначив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, туди стягують техніку та засоби протиповітряної оборони. Він також розповів, що кораблі російського флоту перегруповуються, до них додався "Адмірал Макаров".

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Про його висунення з порту в Севастополі повідомляло також оперативне командування "Південь". Таким чином угруповання десантних та ракетних кораблів збільшилося і це підвищує ризик ракетних ударів.

У нічний час на Одещині обстрілів не було.

Братчук також побажав "Адміралу Макарову" приєднатися до флешмобу, що розпочав крейсер "Москва", і відправитися за відомою адресою. Екс-флагман, нагадаємо, потопили ще в середині квітня.

Раніше повідомлялося, що фрегат "Адмірал Макаров" може стати новим флагманом Чорноморського флоту росії замість потонулої "Москви". Із озброєння на його борту є ракети "Калібр", артилерійські, ракетні бомбові та торпедні установки.

Як писав "Телеграф", на узбережжі на Одещині є небезпека не лише через судна ворога з ракетами, а й через міни.