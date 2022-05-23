Чернігівщина отримала партію велосипедів - ОВА

На Чернігівщину надійшла партія зі 100 велосипедів. Екологічний транспорт область отримала в межах акції #BikesforUkraine. Про це повідомляє Чернігівська ОДА (ОВА).

Акція являє собою міжнародну кампанію зі збору велосипедів для міст України, які постраждали від війни. Одним з її ініціаторів є громадська організація "Еко місто Чернігів".

"Наразі вони [велосипеди] необхідні як в містах, так і селах. Половина велосипедів буде розподілена у громади Чернігівської області", — наголосив заступник голови ОВА Дмитро Іванов.

До області, за словами голови організації "Еко місто" Сергія Безбородька, надійшла поки лише перша партія велосипедів.

"Наша стратегічна мета — щоб був сталий міський транспорт, щоб після війни в місті було краще, ніж до, адже Чернігів — ідеальне місто для веломобільності", — сказав він.

Велосипеди передадуть працівникам критичної інфраструктури, соціальним працівникам та веловолонтерам, які доставляють критичну гуманітарну допомогу маломобільним людям.

"Велосипеди зараз рятують життя, а у перспективі — це свідомий вибір для допомоги довкіллю", — йдеться у повідомленні ОДА.

Нещодавно заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що на Чернігівщині внаслідок бойових дій було зруйновано 23 мости. Біля восьми з них налагодили тимчасові переправи, ще на двох роботи тривають.