Ракетний удар росії по Україні: Зеленський озвучив страшну кількість жертв

Президент назвав кількість загиблих внаслідок обстрілу Десни

Внаслідок ракетного удару росії по селищу Десна на Чернігівщині загинуло 87 людей, їхні тіла виявлено під завалами. Як передає "Телеграф", про це повідомив президент України Володимир Зеленський у ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі у понеділок, 23 травня.

Так, вранці 17 травня російські військові завдали ракетних ударів по селищу Десна. Місцева влада вже одразу після нальоту повідомляла, що загиблих та поранених багато. Спочатку рятувальники виявили перших жертв обстрілу росією на Чернігівщині: 8 загиблих та 12 поранених.

Після того, як співробітники ДСНС розібрали завали, виявилося, що кількість жертв зросла.

"Сьогодні ми закінчили роботи в Десні. На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", — повідомив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський.

Нагадаємо, у Давосі у понеділок, 23 травня, проходить Всесвітній економічний форум. Участь у ньому бере і президент України Володимир Зеленський. Український лідер закликав міжнародні спільноти ефективніше реагувати на дії росії. Зокрема, наголосив на важливості постачання зброї, яку запитує Україна в Заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Чернігів оживає після окупації. Поступово відновлюється інфраструктура, оскільки багато мостів було підірвано. Але місцева влада нагадує, що ситуація поки нестабільна, обстріли можуть повторюватися.