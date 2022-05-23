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Укравтодор розпочав ремонт Харківської кільцевої дороги

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Укравтодор розпочав ремонт Харківської кільцевої дороги Новина оновлена 23 травня 2022, 14:25

На Харківській кільцевій дорозі на відрізку від П'ятихатської транспортної розв'язки в бік Роганського житлового масиву, а також на дорозі М-20 Харків – Щербаківка в районі Екопарку розпочалося розчищення та ремонт. Про це повідомив Укравтодор.

"Спецтехніка та шляховики очищують вже розміновані ділянки дороги від залишків техніки, сторонніх предметів і бруду. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття дорожники приступлять до аварійного ремонту уражених ділянок дороги, ремонту бар'єрної огорожі та автопавільйонів, заміні дорожніх знаків", — розповіли у дорожньому агентстві.

В Укравтодорі зазначили, що Харківська кільцева дорога є стратегічно важливим транспортним коридором для міста, вона складається з відрізків 5 державних доріг загальною протяжністю 82 км.

"Минулого року відновили дорожнє покриття на 3-х ділянках загальною протяжністю понад 55 км. Завершити ремонт Харківської окружної дороги планували цього року, але через повномасштабне військове вторгнення росії в нашу країну всі інфраструктурні об'єкти на паузі", — кажуть в Укравтодорі.

Нагадаємо, що під час візиту до Харкова та області заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що поруч з районом Північна Салтівка, у якому до війни проживало понад 300 тисяч осіб і який був майже знищений російськими окупантами, починаються підготовчі роботи до будівництва нового житла.

Теги:
#Харків #Дороги #Інфраструктура #Війна #Укравтодор