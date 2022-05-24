Про українські настрої небезпечно казати вголос

З окупованого росіянами Мелітополя місцеві підприємці, щоб заповнити прилавки магазинів та доставити товари народного споживання та продукти до захопленого міста, змушені їздити до Криму, який під п’ятою росії ще з 2014 року.

Враження мелітопольчан передає місцеве ЗМІ "РІА-М".

Місцевим жителям довелося згадати забуте з часів 90-х "челноцтво". Вони везуть на продаж на півострів овочі — капусту, картопля, огірки, а самі купують необхідний товар. Як виявилося, жителі під окупантами аж ніяк не в райських умовах.

За товарами до Сімферополя люди їдуть майже 300 км.

Журналісти цитують слова одного з підприємців: "Приїжджаємо з Європи до Радянського Союзу". Приватник описує розбиті дороги та несучасні будівлі у Сімферополі: "інфраструктура застрягла в СРСР. Все нафталінове до нудоти".

"Човники" розповіли, що не всі кримчани російської окупації раді і близько третини чекають на Україну. "Ми чекали на вас усі ці вісім років", — сказав одному з мелітопольців кримський торговець на вухо, додавши, що швидше б їх звільнили.

Раніше "Телеграф" писав, що в Мелітополі окупанти оновлюють радянські пам’ятники та розвішують червоні прапори, а на вулицях багато військової техніки.

У місті також сильний партизанський рух — вони підривають залізницю та ліквідують ворогів.