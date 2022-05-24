У Криму панує "совок" та злидні, люди кажуть приїжджим українцям: "Ми чекали на Вас 8 років"
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Про українські настрої небезпечно казати вголос
З окупованого росіянами Мелітополя місцеві підприємці, щоб заповнити прилавки магазинів та доставити товари народного споживання та продукти до захопленого міста, змушені їздити до Криму, який під п’ятою росії ще з 2014 року.
Враження мелітопольчан передає місцеве ЗМІ "РІА-М".
Місцевим жителям довелося згадати забуте з часів 90-х "челноцтво". Вони везуть на продаж на півострів овочі — капусту, картопля, огірки, а самі купують необхідний товар. Як виявилося, жителі під окупантами аж ніяк не в райських умовах.
Журналісти цитують слова одного з підприємців: "Приїжджаємо з Європи до Радянського Союзу". Приватник описує розбиті дороги та несучасні будівлі у Сімферополі: "інфраструктура застрягла в СРСР. Все нафталінове до нудоти".
"Човники" розповіли, що не всі кримчани російської окупації раді і близько третини чекають на Україну. "Ми чекали на вас усі ці вісім років", — сказав одному з мелітопольців кримський торговець на вухо, додавши, що швидше б їх звільнили.
Раніше "Телеграф" писав, що в Мелітополі окупанти оновлюють радянські пам’ятники та розвішують червоні прапори, а на вулицях багато військової техніки.
У місті також сильний партизанський рух — вони підривають залізницю та ліквідують ворогів.