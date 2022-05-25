За попередніми даними, до росії не вивезли нікого з українських військових

Отримують воду, їжу та медикаменти – такі головні слова почула від керівника полку "Азов" Дениса Прокопенка його дружина Катерина. Днями жінці вдалося кілька хвилин поспілкуватися з чоловіком, за яке вона розпитувала його про умови, в яких перебувають захисники Маріуполя після евакуації з території заводу.

Про це повідомляє The Guardian, передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Загалом умови можна назвати "задовільними", передає слова чоловіка Катерина Прокопенко. Їй вдалося дізнатися, чи в порядку командир "Азова" і поцікавитися, чи добре з ним поводяться. Військовий був не особливо багатослівним, очевидно, що їхня бесіда серйозно прослуховувалася з боку російських окупантів. Дзвінок відбувся завдяки посередництву Червоного Хреста.

Звісно ж, у такому разі інформація, подана Денисом Прокопенком, може виявитися не зовсім правдивою. Проте Катерина стверджує, що й інші джерела, з яких їй вдається отримувати дані про долю бійців "Азова" та інших евакуйованих військових, говорять про нормальні умови утримання.

Читайте також: Категорія В регіонах Оборона "Азовсталі": Білецький розповів про унікальну в історії операцію Міноборони Для обложеного оплоту українських захисників єдиним способом отримати необхідне було небо під прицілом російської ППО

Що дуже важливо — до бійців не застосовується насильство. Також ніхто з них не був вивезений на територію російської федерації. Наразі всі евакуйовані поранені чи просто ослаблі після тримісячної облоги "Азовсталі" військові знаходяться на території ОРДЛО.

"Що буде далі ми, звичайно, не знаємо, — каже Катерина Прокопенко, — але зараз є треті сторони — ООН та Червоний Хрест — які контролюють ситуацію".

Відомо, що супутниця життя командира "Азова" вже створила організацію, яка займається щотижневими зідзвонами із ув’язненими. Також її співробітники розвінчують фейки про українських бійців та добиваються їм комфортніших умов життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який незвичайний варіант обміну захисників Маріуполя зараз може обговорюватися між рф та Україною.

Також ми показували фотографії, якими перед евакуацією із заводу поділився зі світом один із українських бійців.