У Миколаєві котельні модернізують до початку опалювального сезону

Котельні Миколаєва будуть оснащені сучасним газовим обладнанням з використанням провідних європейських технологій. Його перевагами є заощадження ресурсів і можливість швидкого відновлення роботи.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА (ОВА).

Модернізація йде повним ходом, попри війну з росією. Всі необхідні заходи планують завершити до початку опалювального сезону. Основними ризиками залишаються ворожі артилерійські обстріли, які пошкоджують обладнання.

"На сьогодні є три заводи, які постачають газове обладнання, яке дозволяє максимально швидко відновлювати газопроводи в тих місцях, де були пошкодження в результаті обстрілів", — пояснив технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

Зокрема, в одній з реконструйованих котелень замінили та встановили шафовий газорегуляторний пункт, що дасть можливість забезпечити безперебійну роботу мереж.

"Реконструкцію котельні було розпочато в серпні минулого року, і з 1 листопада вона ввійшла в роботу. Загалом робота котельні дозволила зекономити 30% газу, це становить 15-20 млн грн", — розповів директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов.

Нещодавно заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на звільненій від російських окупантів території Київщини відновлено розподіл газу у 120 населених пунктах.