Окупанти вивели в море захоплений український катер: чим це обернеться

У разі провокацій катер, ймовірно, залишать під українським прапором

Російські загарбники планують чергову операцію в Чорному морі, яка б дискредитувала Україну. Цього разу в хід може піти окупований у перші дні війни український малий бойовий катер, ймовірно вже підготовлений ворогом до нових прямих провокацій.

Більше подробиць розповіли у свіжому зведенні оперативного командування "Південь".

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Захисники південних рубежів фронту зазначають, що загальне розташування ворожої флотилії в акваторії Чорного моря поки залишається без змін. Противник також блокує можливість переміщення цивільних і вантажних судів, як і раніше зупинено роботу портів. Не виключаються спроби обстрілів різних регіонів України ракетами з моря або висадки десанту в південних областях.

Однак з’явилася і нова загроза, яка відноситься до улюбленої росіянами пропаганди та створення спеціальних провокацій. Так, поряд зі Зміїним розвідка помітила малий бойовий катер Військово-Морських Сил ЗСУ, захоплений ворогом ще у перші дні війни у порту Бердянська.

Бійці ОК "Південь" попереджають, що росіяни можуть почати обстрілювати з артилерії на борту іноземні судна, котрі пропливають неподалік. Також є ймовірність того, що снаряди з катера під синьо-жовтим прапором будуть летіти і на територію України або інших держав, які мають вихід до Чорного моря.

Додамо, що біля кордонів Миколаївської та Херсонської областей стала активнішою російська авіація. Тільки минулої доби, 25 травня, було здійснено три спроби атаки вертольотами Мі-8. Виліт щонайменше однієї з бойових "трійок" противника був оперативно зірваний воїнами ЗСУ — ворогові довелося терміново повертатися на початкові позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку спецоперацію росіяни все ж таки ризикнули провести на затонулому у квітні крейсера "Москва". Це зайняло у них близько двох тижнів.