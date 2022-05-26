У розбитому Маріуполі вивели пропаганду рф на нову "висоту": такого ще не робили

Людей годують новинами замість їжі

В окупованому Маріуполі, де днями почали видавати місцевим жителям російські паспорти, повним ходом продовжується обдурювання населення. Містяни, які вижили під бомбардуваннями, змушені регулярно "зустрічатися" з розпропагандою біля пунктів з гуманітаркою, водою або в місцях оформлення документів.

Більше деталей стало відомо від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Росіяни активно працюють над тим, щоб вкласти свою "правду" у голови мешканцям Маріуполя. Від середи, 25 травня, містом курсує три пропагандоавтомобілі — мікробуси з гучномовцями. Протягом дня ці машини їздять різними районами Маріуполя, транслюючи російську пропаганду про події в Україні. Подібного на підконтрольних рф територіях ще не було.

Також біля пунктів із гуманітаркою, водою або місцем оформлення різноманітних документів почали розміщувати величезні 75-міліметрові екрани, де показують російські новини. Ані слова правди про війну людям не показують, проте взяти інші дані людям здебільшого нема звідки.

"Практика "немає чим годувати, годуй брехнею" набирає обертів. Цинізм найвищого ступеня", — каже Андрющенко.

На відновлення міста грошей росіяни не мають. Але на тєлік із пропагандою знайшли!

Також чиновник зазначив, що у Маріуполі хочуть скасувати літні канікули для школярів. Навчальний рік у такий спосіб триватиме до 1 вересня, а весь цей час учнів русифікуватимуть. Головна необхідність — підготувати діток до отримання інформації згідно з російськими програмами навчання.

"Дітям все літо вбиватимуть у голову російську мову та літературу, історію росії та математику російською", — розповідає радник маріупольського мера.

Читайте також: Категорія Україна Історія маріупольського щоденника: що відомо про 8-річного хлопчика, його родину і де він перебуває зараз Хлопчик перестав вести щоденник, тому що не бачить у цьому сенсу через повторювання подій день у день

За його інформацією, всього в окупованому та розбитому місті під цю справу хочуть відкрити дев’ять шкіл. Усього вести уроки погодилися 53 педагоги.

"По шість учителів на школу — яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі під час окупації", — підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію одного з жителів Маріуполя, що вижили, якому вдалося дивом вибратися на підконтрольну Україні територію. Щоб урятувати дітей, дорослим доводилося шукати їжу просто на вулицях.

Також "Телеграф" писав про те, чому росіяни продовжують втрачати своїх солдатів на "Азовсталі" навіть після евакуації українських воїнів.