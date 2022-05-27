Стягують танки та військових: окупанти активно посилюються на Запоріжжі

Загарбники активізують дії не лише на суші, а й у повітрі та на морі

Запорізький напрямок залишається одним із найнеспокійніших на фронті останнім часом. Російські солдати не залишають надії на повноцінне захоплення області, тому везуть із Криму додаткове озброєння, серед якого нещодавно розпізнали й давні радянські танки.

Докладніше про це розповіли у пресслужбі Запорізької ОВА, передає "Телеграф".

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Активні бойові дії за останню добу на Запоріжжі не велися. Однак це не заважало окупантам використовувати міномети та артилерію, намагаючись залякати місцеве населення. Їде в регіон і "поповнення" — в районі Мелітополя була помічена колона, сформована з понад сорок одиниць техніки. У її складі — приблизно рівна кількість вантажівок (або з живою силою, або з боєприпасами) та встановлення залпового вогню "Град".

Крім цього, повідомляється, що на Запорізькому напрямку з’явився новий танковий батальйон. У якості технічного спорядження використовуються старі радянські танки Т-62. Слід зазначити, що вони виготовлялися у 1962-1975 роках. Такий танк відомий своєю міцною бронею, яка, згідно з твердженнями розробників, здатна витримати наслідки ядерного удару.

Так виглядає танк Т-62

Найімовірніше, всю техніку росіяни зганяють у область для того, щоб покращити свої тактичні позиції. Так само їм вдасться зміцнити вже існуючу оборону. Як зазначають в американському Інституті вивчення війни, на півдні країни росіяни вже не перший день займаються створенням третьої лінії оборони. Так окупанти сподіваються затягнути час свого перебування у цьому регіоні, відволікаючи основну увагу від Донбасу.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, якою є обстановка на різних напрямках фронту. Для цього використовувалися свіжі карти боїв в Україні.

Також посилився тиск окупантів на Донбасі. Як відомо, у цьому регіоні зараз ведуться найжорсткіші та кровопролитні бої.