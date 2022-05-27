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Лікарня на Рівненщині отримала сучасне приймальне відділення

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Лікарня на Рівненщині отримала сучасне приймальне відділення Новина оновлена 27 травня 2022, 08:53

Володимирецька центральна районна лікарня, що на Рівненщині, отримала нове приймальне відділення, повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації. У відділенні вже завершено ремонтні роботи та зроблено заїзд для швидкої. На черзі – омеблювання та встановлення медичного обладнання.

"В часи війни – це цивільний подвиг, коли підрядник проводить ремонтні роботи за власний рахунок та доводить об’єкт до завершення", – прокоментував керівник Рівненської обладміністрації Віталій Коваль. Він додав, що колектив лікарні прийняв на роботу двох переселенців – медиків із Чугуєва, що на Харківщині.

В адміністрації нагадали, що до приймального відділення людина потрапляє у випадку екстреної ситуації. Тут проводиться оцінка стану пацієнта, проводяться невідкладні заходи і приймається рішення щодо подальших дій. Саме тому приймальне відділення, його стан та оснащення є важливими.

Володимирецька центральна районна лікарня забезпечує вторинною медичною допомогою 64 тисячі жителів району. Із них майже 20 тисяч – діти.

Медзаклад почали оновлювати ще до повномасштабної війни, реконструкція проходила у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про те, як невелика команда лікарів у прифронтовому шпиталі на Харківщині рятує життя поранених, приймаючи у найважчі дні по 100-300 пацієнтів.

Теги:
#Лікарі #Війна #Медицина #Рівненщина #Велике будівництво