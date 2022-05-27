У Сєверодонецьку диверсанти рф захопили готель, йде бій: що відомо

Наразі готель, що знаходиться на околиці населеного пункту, контролюють російські загарбники

У місті Сєверодонецьк, що на Донеччині, російські диверсанти захопили готель "Мир". Наразі там точаться бої з українськими захисниками.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Карта з позначкою, де зараз ведеться бій з окупантами

Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомив олова Луганської військової держадміністрації Сергій Гайдай.

"Ідуть бої, українські військові вбили двох російських ротних. Але ж територія готелю не під контролем України", — повідомив Гайдай.

Крім того, губернатор уточнив, що українські військові працюють над тим, щоб вибити загарбників, попри те, що окупанти продовжують наступати на місто з різних напрямків.

Читайте також: Категорія Україна ЗСУ відступають на сході? У Міноборони дали чітку відповідь Ситуація на фронті дуже динамічна, тож ЗСУ вдаються до маневрів та очікують влучного часу для контрнаступу

Також варто зазначити, що за минулу добу в Сєверодонецьку загинули чотири мирні жителі. Обстрілом пошкоджено понад 60% будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 92-ий день потужного протистояння українців загарбникам з росії, окупанти продовжують посилювати тиск на східному напрямку, навіть не рахуючись із втратами, проте ЗСУ впевнено тримають позиції.

Також нагадаємо, на яких напрямках українським захисникам вдалося відбити наступи ворога з росії.