У Сєверодонецьку диверсанти рф захопили готель, йде бій: що відомо
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Наразі готель, що знаходиться на околиці населеного пункту, контролюють російські загарбники
У місті Сєверодонецьк, що на Донеччині, російські диверсанти захопили готель "Мир". Наразі там точаться бої з українськими захисниками.
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Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомив олова Луганської військової держадміністрації Сергій Гайдай.
"Ідуть бої, українські військові вбили двох російських ротних. Але ж територія готелю не під контролем України", — повідомив Гайдай.
Крім того, губернатор уточнив, що українські військові працюють над тим, щоб вибити загарбників, попри те, що окупанти продовжують наступати на місто з різних напрямків.
Також варто зазначити, що за минулу добу в Сєверодонецьку загинули чотири мирні жителі. Обстрілом пошкоджено понад 60% будинків.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 92-ий день потужного протистояння українців загарбникам з росії, окупанти продовжують посилювати тиск на східному напрямку, навіть не рахуючись із втратами, проте ЗСУ впевнено тримають позиції.
Також нагадаємо, на яких напрямках українським захисникам вдалося відбити наступи ворога з росії.