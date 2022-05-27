Український льотчик у повітряному бою збив винищувач окупантів: подробиці

Повітряний бій завершився на користь українця

У п’ятницю, 27 травня, на 92-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну український льотчик на МіГ-29 збив російський винищувач Су-35.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що повітряний бій винищувачів відбувся в небі над Херсонщиною, і українець на літаку 4 покоління МіГ-29 збив ворожу машину покоління 4+.

"27 травня, близько 14.00, винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України в небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював на літаки української штурмової авіації. Слава українським пілотам! Слава Україні!", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про 206 збитих ворожих літаків. Таким чином, знищений Су-35 став 207-м збитим військовим літаком росіян в Україні. Про втрати армії рф можна подивитися в інфографіці нижче (дані за ранок 27 травня):

Втрати армії росії в Україні

Нагадаємо, днями українські захисники збили броньований військовий літак окупантів. Пізніше виявилося, що за штурвалом Су-25 "Грач" міг бути російський генерал-майор Канамат Боташев.