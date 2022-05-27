"Партизани під Мелітополем піднімаються": розвідка перехопила розмову з окупантом

На території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани

Представникам української розвідки вдалося перехопити розмову жительки тимчасово окупованого Мелітополя з російським солдатом. Вона йому розповідає, чому місцеві жителі невдоволені приходом "русского міра" та розраховують на якнайшвидше повернення української влади.

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Про це у п'ятницю, 27 травня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Під час телефонної розмови з солдатом рф, жінка розповідає про те, що в тимчасово окупованій Кирилівці, жителькою якої є її подруга, на одну з баз відпочинку зайшли понад 20 БТРів. окупанти відібрали у неї двоповерховий будинок і оселилися там без дозволу власниці.

За її словами, загарбники тероризують населений пункт і забирають у місцевих навіть ліки. На це військовослужбовець невпевнено відповів, що з часом вони нібито планують все віддати. Після чого співрозмовниця заявила, що "бандери так не вчиняли".

Крім того, вона додала, що зараз жителі окупованого селища дуже невдоволені ситуацією, що склалася, тому в Крилівці знову підіймаються партизани.

"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забирати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи…", — пояснює вона.

Жінка також відзначає, що за української влади такого не було і "бандери" їх не ображали, наголосивши, що люди мріють про те, що б усе стало, як раніше.

"Там (у росії — ред.) кажуть за наших бандерів. А ми б хотіли тих бандерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ще ніхто не ображав", підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонних розмов із близькими окупанти зізнаються, що не хочуть продовжувати воювати в Україні та мріють про те, щоб якнайшвидше забратися додому.