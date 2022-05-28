Прощавай, Су-35: військові розкрили деталі переможного для ЗСУ повітряного бою над Херсонщиною

Пілот встиг катапультуватися, але невідомо, чи вижив.

Знищення російського винищувача Су-35 у небі над Херсонською областю стало чудовою новиною п’ятниці, 27 травня. Пізніше стало відомо, що росіяни відправили свою "пташку" на вірну смерть з аеродрому Бельбек в окупованому Криму.

Більше подробиць озвучили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ, передає "Телеграф".

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Російський бойовий літак було знищено під час авіаційного бою. Пілот українського МіГ-29, який прикривав групу вітчизняної авіації, відвернув на себе увагу та залучив до протистояння. Завдяки маневреності та сміливості українського захисника літак Су-35, що входить до складу 23-го винищувального авіаполку східного військового округу Росії, впав на землю.

Представники ЗС ЗСУ наголошують — пілотові ворожого винищувача вдалося катапультуватися. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

Додамо, що українська авіація виконувала бойове завдання на Херсонщині, коли була захоплена зненацька російським Су-25. Як виявилося, окрім ворожої "пташки", нашим хлопцям вдалося завдати нищівних ударів по ротно-тактичній групі окупантів — є втрати як серед особового складу, так і серед технічного забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в небі над Донбасом було збито літак окупантів, на борту якого міг перебувати російський генерал.