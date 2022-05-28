Тридцять прильотів по одному селу: вночі окупанти знову обстріляли Сумщину (фото)

Росіяни всіляко відволікають увагу ЗСУ від того, що відбувається на Донбасі

Ніч на 28 травня видалася дуже неспокійною для мешканців Сумської області. Декілька районів були обстріляні з мінометів, а також крилатими ракетами супротивника. Окрім іншого, один зі снарядів знищив сільськогосподарське підприємство під Путивлем, а прикордонне село Бачівськ відчуло на собі міць одразу кількох десятків "прильотів".

Більше подробиць надійшло від керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького, повідомляє "Телеграф".

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Ворожі солдати вели обстріл окремих районів Сумщини починаючи з півночі і до раннього ранку. Одна з випущених ними крилатих ракет "приземлилася" неподалік Путивля, де на друзки рознесла місцеве сільгосппідприємство.

Ракета перетворила підприємство на руїни

Також міномети обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади, що знаходиться на крайній півночі Сумської області. Зафіксовано мінімум шість прильотів, інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Дуже непростою є ситуація у прикордонному селі Бачівськ Есманської громади. Тут на околицях населеного пункту всього за одну ніч прогриміло щонайменше тридцять вибухів — саме про таку кількість "прильотів" повідомляє місцева влада.

На щастя, людських жертв подібна агресія російської армії не принесла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на інших ділянках фронту. Більше подробиць можна дізнатися, поглянувши на найсвіжіші карти боїв в Україні. Проте, звісно ж, найскладнішими напрямками, як і раніше, залишаються Донбас і частина півдня.